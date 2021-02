Lirik I Like Him Like Him Too, Lagu I Like Him - Princess Nokia yang Viral di TikTok

Ilustrasi Lagu I Like Him - Princess Nokia yang Viral di TikTok. Lirik dan Chord nya bisa dilihat di artikel ini

SURYA.co.id - Lirik I like him, like him too, merupakan potongan lagu I Like Him yang dinyanyikan oleh Princess Nokia dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu I Like Him - Princess Nokia semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya.

Original Key: E Minor

INTROGot the beat by Powers and we just made a banger

CHORUS

I like him, like him too

He my man, he my boo

He my type, he so cute

I want him, and I want him too