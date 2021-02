Chord Kekasih Dimana Kurangnya Aku Padamu, Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut chord Kekasih Dimana Kurangnya Aku Padamu atau yang berjudul Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka.

Lagu Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka dirilis pada November 2020 dan kini viral di TikTok.

Langsung saja, berikut chord Kekasih Dimana Kurangnya Aku Padamu atau Seharusnya Aku - Elsa Pitaloka

[Intro]

Am-C-Am G Dm Am

G C Dm Am

G C Dm E Am

Am

Coba kau ingat ingat kembali

G

Siapa yang ada di saat kamu terluka

Dm Am

Aku bukan dia

G Am

Namunnya kau tak pernah merasa

Dm Am

Aku bukan dia

G Am F E

Namunnya kau tak pernah merasa

Am

Setelah semuanya kini berlalu

G

Luka di hatimu tak lagi berasa pilu

Dm Am

Pahit yang kut'rima

G Am

Manisnya orang lain yang punya

Dm Am

Pahit yang kut'rima

G Am E

Manisnya orang lain yang punya

[Reff]

Am G

Kekasih di mana kurangnya aku padamu

Dm Am E

Sehingga kau tak dapat melihat cinta

Am G

Sakitmu selalu aku yang ada untukmu

Dm Am

Senangmu tak pernah kau bagi untukku

G C

Harusnya aku bukanlah dirinya

G Am

Orang yang pertama kau cinta

G C

Harusnya aku bukanlah dirinya

G Am

Orang yang pertama kau cinta