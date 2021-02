Peringati Bulan K3 Nasional : PLN Group Siap Mewujudkan Zero Accident Berkelanjutan

SURYA.co.id | Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2021 di lingkungan PLN Group komplek Ketintang Surabaya dilaksanakan secara virtual melalui rangkaian kegiatan terkait pelaksanaan K3 dalam implementasi pekerjaan pada Selasa (9/2). Dibuka oleh General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB I & UIP JBTB II, Djarot Hutabri EBS, acara dihadiri oleh seluruh pegawai dan mitra kerja PLN Group di komplek PLN Ketintang Surabaya yaitu PT PLN (Persero) UIP JBTB I, PT PLN (Persero) UIP JBTB II, PT PLN (Persero) UPMK 2, dan anak perusahaan PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Jawa Bagian Timur, sejumlah kurang lebih 400 peserta.

Dalam sambutannya, Djarot menyampaikan laporan pelaksanaan peringatan Bulan K3 Nasional yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit PLN Group di komplek PLN Ketintang sesuai dengan instruksi Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Pemenuhan implementasi K3 di Unit sesuai instruksi Direktur Human Capital and Management PLN Kantor Pusat antara lain merupakan pemasangan Bendera K3, Spanduk dan Standing Banner Bulan K3 Nasional Tahun 2021, penandatanganan Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Zero Accident Tahun 2021 antara PLN, Mitra Kerja dan Pegawai, pelaksanaan rangkaian simulasi tanggap darurat, pelaksanaan Lomba K3, forum Safety Talk, sosialisasi Safety Campaign yang masuk dalam rangkaian agenda peringatan Bulan K3 Nasional secara virtual meeting.

“Dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2021 ini, kami laporkan bahwa implementasi penerapan K3 telah dilaksanakan oleh PLN Group di komplek PLN Ketintang Surabaya”

Hadir sebagai narasumber pada agenda Safety Talk adalah EVP HSSE PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Komang Parmita. Berlangsung dengan durasi 60 menit, safety talk berlangsung mengusung sub tema peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2021 Penguatan Budaya dan Disiplin Eksekusi K3 pada Kegiatan Kelistrikan untuk Mencapai Zero Accident yang berkelanjutan dengan materi yang diberikan yaitu membahas tentang Safety Awareness : Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja, utamanya di lingkungan PLN Group.

Sebagai narasumber berikutnya pada forum Safety Talk adalah Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap Bejana Tekan (PUBT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Warga Bagus Pribadi. Bahasan mengenai peranan smart safety dalam lingkungan kerja disampaikan Bagus membutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh anggota yang terlibat dalam pekerjaan. “Untuk menciptakan zero accident dalam lingkungan pekerjaan dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak untuk mewujudkannya. Tidak bisa hanya salah satu pihak saja yang mewujudkan” terang Bagus.

Partisipasi aktif pegawai dan mitra kerja PLN Group tampak antusias mengikuti berlangsungnya kegiatan sampai akhir, termasuk dalam mengikuti Quiz yang diadakan untuk mengedukasi pegawai dan mitra kerja terkait implementasi K3 di lingkungan kerja. Sebagai penutup kegiatan, dibacakan pula mengenai Komitmen Keselamatan Kesehatan Kerja tahun 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh manajemen, pegawai dan mitra kerja PLN Group untuk mewujudkan kesiapan memperkuat Disiplin Eksekusi K3, Safety Leadership dan memastikan kesiapan sumber daya mewujudkan Zero Accident yang berkelanjutan di tahun 2021.

