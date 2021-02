Chord dan Lirik Lagu Beautiful Girls - Sean Kingston, Viral di TikTok, Ditonton 700 Juta Kali

SURYA.co.id, - Berikut Chord dan Lirik Lagu Beautiful Girls yang dipopulerkan oleh Sean Kingston dan Viral di TikTok.

Lagu Beautiful Girls diketahui merupakan lagu populer yang dinyanyikan oleh Sean Kingston.

Menjadi salah satu lagu Viral di TikTok, video klip Beautiful Girls telah ditonton lebih dari 700 juta kali di Youtube.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu Beautiful Girls dari Sean Kingston

Chord Beatiful Girls - Sean Kingston

A

Your way too beautiful girl

F#m

That's why it'll never work

D E

You'll have me suicidal, suicidal

A

When you say it's over

A

Damn all these beautiful girls

F#m

They only wanna to your dirt

D E

They'll have you suicidal, suicidal

A

When they say it's over

[Verse 1]

A

See it started at the park

Used to chill after dark

F#m

Oh when you took my heart

That's when we fell apart

D

Cause we both thought

E A

That love last forever (last forever)

A

They say we're too young