Lirik Lungamu Ninggal Kenangan, Lagu Golek Liyane - Lusiana Malala yang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lungamu ninggal kenangan, merupakan lirik lagu Mardua Holong yang dinyanyikan oleh Lusiana Malala dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Golek Liyane - Lusiana Malala banyak dicari.

Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya.

Intro:

C Am Dm G

Em Am G F Fm G

C Am

Cobo tak kuat-kuatke

Dm

Weruh kowe karo dekne

G

Bisoku amung dongakne

C

Mugo langgeng selawase..

C F

Lungamu ninggal kenangan

G

Tekamu ngirim undangan

C C7

Medhotke tali katresnan..

F

Yen pancen kuwi dalane

G

Tak trimo keputusane

C

Aku tak golek liyane..

Interlude