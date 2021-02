Chord dan Lirik Lagu Tepung Kanji 'Aku Ra Mundur Mas Teko Atimu' - Safira Inema, Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Chord dan Lirik lagu Tepung Kanji 'Aku Ra Mundur Mas Teko Atimu', yang dinyanyikan oleh Safira Inema yang saat ini Viral di TikTok.

Lagu Tepung Kanji 'Aku Ra Mundur Mas Teko Atimu' menjadi salah satu lagu Viral di TikTok baru ini.

Mempunyai lirik 'aku ra mundur dik, teguh atimu', lagu ini digunakan sebagai backsound di video-video TikTok.

Lagu Tepung Kanji Aku Ra Mundur Mas Teko Atimu sendiri telah ditonton lebih dari 24 juta kali di kanal Youtube.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu Tepung Kanji, Aku Ra Mundur Mas Teko Atimu - Safira Inema



Intro : Am Em F G C Em

Am Em F G C

C Em

mas.. aku pingin cerito

Am Em

tentang kita berdua

F C

wong tuoku ora setuju

Dm G

yen kowe lan aku bersatu..

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kuwe bakal berjuang

F C

pengengatku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek.. salah dalan..

Reff :

C -Bm Am

aku ra mundur dik

Em

teguh atimu

F

masio sandaya

G Am

ra ngerestuiku..

Am

koyo tepung kanji

Em

nong nduwur mejo

F

yen Gusti ngrestui

G C

wong tuo biso opo..

Dm

genggemen tanganku

G C

kalau kamu ragu

Dm

optimis wae

G C

Gusti mboten sare..

Musik : Dm G C

Dm G C

C Em

kondomu marang aku

Am Em

kuwe bakal berjuang

F C

pengengatku marang sliramu

Dm G C

ojo sampek.. salah dalan..

Outro : Dm G C