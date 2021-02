Cegah Covid dari Klaster Pendidikan, 3 Mahasiswa ITS Buat Alat Presensi Pintar, ini Keunggulannya

Tiga mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan menggagas alat presensi pintar untuk diterapkan di sekolah.

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Upaya mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi dilakukan tiga mahasiswa ITS menggagas alat presensi pintar (presentar) untuk diterapkan di sekolah.

Ketiga mahasiswa dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi itu Mohammad Jailani, Egik Ardiatmajaya, dan Nanak Cito Tetuko yang tergabung dalam sebuah tim bernama Insforty Team.

Menurut Mohammad Jailani, Ketua Insforty Team, inovasi ini diangkat dari adanya kasus penyebaran Covid-19 pada sektor pendidikan.

Mahasiswa yang biasa disapa Jailani ini mengungkapkan ia dan tim merancang alat yang diberi nama Presentar.

Alat ini nantinya dapat melakukan presensi, mendeteksi suhu tubuh, pemberian hand sanitizer otomatis, dan dapat mengetahui riwayat perjalanan seseorang.

Lebih lanjut, mahasiswa angkatan 2018 ini menjelaskan, terdapat beberapa inovasi pada Presentar buatan timnya.

Pertama, sistem ini menggunakan masked face recognition yang dimaksudkan agar presensi tetap dapat dilakukan meskipun menggunakan masker dan tanpa menyentuh benda apapun.

"Sistem masked face recognition yang ada dapat melakukan pengenalan pada wajah bermasker,"urainya.

Terdapat lima tahapan proses pada sistem ini, yakni menggunakan Multi-Task Cascaded Convolution Neural Network (MTCNN).

Yaitu Facial Image Acquisition, Masked Face Detection Using MTCNN, Image Post-processing, Feature Extraction using FaceNet, dan Face Verification Using SVM.