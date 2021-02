Lirik Tarsongon bunga naung malos diladang i, Lagu Mardua Holong - Omega Trio yang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak lirik Tarsongon bunga naung malos diladang i, lagu Mardua Holong yang dinyanyikan oleh Omega Trio dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Mardua Holong - Omega Trio banyak dicari.

• Lirik Lagu Ampun Bang Jago - Tian Storm x Ever Slkr yang Viral di TikTok, Wey Ngana Iyo Ngana

• Lirik dan Chord Lagu Hilmira - Dhika Fawaz yang Viral di TikTok, Hilmira Sadarkah Dirimu

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Solo dalam artikel 'Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Mardua Holong - Omega Trio, Kunci Dasar G'

(Intro) G C Em D C

Em D C D

G

Denggan do nia ito

D G

hita na mamukkah padan

G

denggan ma nia molo

D

tung ikkon sirang

C G

unang pola be hita mardongan

D Em

dongan hasian

C G D

holan na mambahen hacitni roha i..

G

Arian nang borngin

D G

sai busisaon rohakhi

G

bohado ujungni

D

pargaulanta hasian?

C G

Sai hurippu do ito

D Em

setiaho salelengon

C G D

hape naung mardua holong dipudikhi..

(Chorus)

G C

Tarsongon bunga naung malos diladang i

D G

songonima rohakhi nunga malala

G C

dang hurippu songoni

D G D

dibahenho holong hi gabe meam-meammu

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

(Interlude) Em D C G

Em D C D

G

Arian nang borngin

D G

sai busisaon rohakhi

G

bohado ujungni

D

pargaulanta hasian?

C G

Sai hurippu do ito

D Em

setiaho salelengon

C G D

hape naung mardua holong dipudikhi..

(Chorus)

G C

Tarsongon bunga naung malos diladang i

D G

songonima rohakhi nunga malala

G C

dang hurippu songoni

D G D

dibahenho holong hi gabe meam-meammu

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

G D

Sae ma ito, sae ma sude,

C G

sae ma holan ahu nagabe korbanmu

G D

marisuang ari dohot tikki i

C D G

holan alani cinta palsu mi..

C D C Cm G

holan alani cinta palsu mi..

Berikut video lagu Mardua Holong - Omega Trio.