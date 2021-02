Chord Lagu Cinta Ini Membunuhku - D'Masiv Viral di TikTok, Kau Hancurkan Aku dengan Sikapmu 

SURYA.CO.ID - Berikut chord Cinta Ini Membunuhku yang dinyanyikan D'Masiv.

Dirilis bertahun-tahun silam, lagu Cinta Ini Membunuhku - D'Masiv kini kembali viral di TikTok.

Berikut chord Cinta Ini Membunuhku - D'Masiv selengkapnya.

Intro: C Dm Em Am G F



C

kau membuatku berantakan

Am

kau membuatku tak karuan

Dm

kau membuatku tak berdaya

G

kau menolakku acuhkan diriku



C Dm

bagaimana caranya untuk

G Am

meruntuhkan kerasnya hatimu

G Dm

kusadari ku tak sempurna

G

ku tak seperti yang kau inginkan



C B/G

kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

tak sadarkah kau telah menyakitiku

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

cinta ini membunuhku

C Dm

bagaimana caranya untuk

G Am

meruntuhkan kerasnya hatimu

G Dm

kusadari ku tak sempurna

G

ku tak seperti yang kau inginkan

C B/G

kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

tak sadarkah kau telah menyakitiku

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

cinta ini membunuhku

C B/G Em A Dm

aaaaaaa......

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G Bb Am G C

cinta ini membunuhku