Chord dan Lirik Lagu Bahasa Kalbu - Raisa & Andi Rianto, Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Lagu Bahasa Kalbu yang dinyanyikan kembali oleh Raisa ft Andi Rianto yang Viral di TikTok.

Lagu Bahasa Kalbu mulanya merupakan lagu yang hits di tahun 2000an dan dibawakan oleh penyanyi tersohor, Titi DJ.

Beberapa waktu lalu, lagu Bahasa Kalbu ini dikemas ulang oleh penyanyi perempuan masa kini, yaitu Raisa Adriana.

Membawakan salah satu lagu dari penanyi yang dikenal sebagai diva di Indonesia, Raisa menggandeng Andi Rianto.

Lagu inipun kembali menjadi tren kala Viral di TikTok, dan dinyanyikan oleh kontestan Indonesian Idol, Joy Fernando.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu Bahasa Kalbu.

Chord Bahasa Kalbu - Raisa dan Andi Rianto

G D/F#

Kau satu terkasih

C D

Kulihat di sinar matamu

Em D

Tersimpan kekayaan batinmu

G D/F#

Di dalam senyummu



C D

Kudengar bahasa kalbumu



Em D B/Eb

Mengalun bening menggetarkan



Em Bm

Kini dirimu yang selalu



C G D

Bertahta di benakku



Em Bm

Dan aku kan mengiringi



C Am F D

Bersama… di setiap langkahmu

G B7 C

Percayalah … hanya diriku paling mengerti



B7 Em C Am D

Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu



G Dm G7 C

Kasih yakinlah…hanya aku yang paling memahami



B7 Em C Am D

Besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih



G

Percayalah…



C

Percayalah…