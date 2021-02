Sosok Zahra Firdaus : Belajar dari Kesalahan Biar Nggak Terulang

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Zahra Firdaus sangat setuju dengan kutipan 'cintailah diri sendiri sebelum kamu mencintai orang lain'.

"Ini adalah proses seumur hidup. Akan ada banyak hal yang membuat kita lebih mencintai diri. Efeknya, batin kita jadi lebih sehat dan diri semakin berkembang,", ungkap alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini.

Dalam menjalani hidup, Zahra berupaya untuk tidak terlalu keras dan perfeksionis kepada diri sendiri.

"Nggak papa kok kalau melakukan kesalahan. Ke depan kita bisa belajar dari kesalahan itu biar nggak terulang. Selain itu jangan terus membandingkan diri sama orang lain, nggak bakal ada habisnya," kata Zahra.

Perempuan kelahiran 2 Agustus 1995 ini mengaku kerap insecure dan sangat takut berbuat kesalahan.

Menurutnya, hal tersebut menghambatnya untuk maju.

"Akhirnya saya mencoba untuk berani. Ternyata saya berhasil dengan cara saya sendiri. Sempat stress dan overthinking, tapi itu semua adalah proses. Kalau nggak gitu, mungkin nggak akan berproses," ungkapnya.

Menurutnya mencintai diri sendiri tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tapi juga lingkungan sekitar.

"When people see you happy, they also feel happy. Kita bisa bawa dampak positif buat lingkungan sekitar. Kita juga akan lebih semangat mengerjakan sesuatu dan menghargai orang lain," pungkas Zahra.