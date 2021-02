Lirik Lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano yang Viral di TikTok, Lebih Dalam Dari yang Kemarin

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik lagu Cukup yang dinyanyikan oleh Acha Randongkir feat Whllyano dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, lirik lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano semakin banyak dicari.

• Lirik Lagu Misteri Dua Dunia - Sulis, Viral di TikTok Langit Bumi Bersaksi, Derita Kujalani

• Lirik Lagu Hurts So Good - Astrid S Viral di TikTok, Liriknya When It Hurts, But It Hurts So Good

Berikut lirik lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik Lagu Cukup - Acha Radongkir ft. Whllyano, Hits di TikTok'

Lebih dalam

Dari yang kemarin

S'telah ko pu cinta kandas

Di de pu pelukan

Sa bisa apa

Kalo de su bawa

Ko pergi

Kas tinggal sa

Kas tinggal sa deng luka

Sayang.

Sa korbankan s'galanya

Demi ko bisa dengannya

Walau susah sa rasa

Asal ko bisa bahagia deng dia

Sa tra menyesal tong pisah

Meski sa tapukul luar biasa

Tuhan su atur semua

Sa tra mungkin mo paksa

Hati, untuk kembali, lagi.

Tong cerita kala jauh

Ko sembunyi dan sa cari tau

Kemana bekas jejak langkah

Hari kemarin saat jauh

Saat ko hilang dan tra ber kabar

Saat ko bilang sa musti sabar

Ko pu alasan hanya fiktif

Sumpah sa tra sadar

Ko su gandeng dia saat ko masih jalan dengan sa

Ko su sayang dia tapi ko masih mau polo sa

Sa tra mau dapat gantung

Sa su bukan lagi ko pu jantung

Sa su hands up, really hands up

Let you bahagia jika sempat.

Sa korbankan s'galanya

Demi ko bisa dengannya

Walau susah sa rasa

Asal ko bisa bahagia deng dia

Sa tra menyesal tong pisah

Meski sa tapukul luar biasa

Tuhan su atur semua

Sa tra mungkin mo paksa

Hati, untuk kembali, lagi.

Berikut video lagu Cukup - Acha Randongkir feat Whllyano.