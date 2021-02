Tes Produksi Sumur Minyak Mudi Tuban Hasilkan 531 Barel, Lampaui Target Awal 200 Barel

Tajak sumur lapangan mudi PHE TEJ di lapangan Mudi Blok Tuban telah mencatatkan hasil tes produksi sebesar 531 Barrel Oil per Day (BOPD).

SURYA.CO.ID, TUBAN - Salah satu Anak Perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE), PHE Tuban East Java (PHE TEJ), terus berkomitmen menjaga ketahanan energi. PHE TEJ selaku Kontraktor Kerjasama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, telah sukses melakukan tajak sumur pengembangan Mudi-26 pada 15 Juli 2020 secara daring.

Pengeboran sumur Mudi-26 berhasil mencatatkan hasil tes produksi sebesar 531 Barrel Oil per Day (BOPD). Jumlah ini melebihi target awal produksi yaitu 200 BOPD di tengah pandemi Covid-19, dan itu didapatkan dari lapangan Mudi Blok Tuban.

Riko Meidiya Putra, Pjs General Manager PHE Tuban East Java menyampaikan, keberhasilan pengeboran sumur Mudi-26 merupakan salah satu pemenuhan komitmen. Ia menjelaskan, pengeboran di sumur infill Mudi-26 dilakukan dengan kedalaman 3,005 meter.

Pengeboran ini memakan waktu 73 hari dan 12 hari completion. Selain produksi melebihi target, sumur ini juga akan menambah cadangan minyak dan gas (migas) Blok Tuban dan membuka peluang baru untuk sumur-sumur di lapangan Mudi.

"Keberhasilan pengeboran sumur Mudi-26 membuktikan kemampuan perwira-perwira PHE Tuban East Java, dalam meningkatkan produksi lapangan Mudi paska peralihan dari operator sebelumnya," ujar Riko dalam siaran pers, Kamis (4/2/2021).

Riko menjelaskan, tambahan produksi dari sumur Mudi-26 sebesar 531 BOPD menambah total produksi minyak PHE Tuban East Java menjadi 1.731 BOPD. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan pengeboran sumur Mudi-26.

Dania berharap, ke depannya produksi PHE TEJ terus naik sehingga dapat mendukung target pencapaian produksi energi nasional. "Terima kasih kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal yang terus mendukung selama ini," pungkasnya.

Sementara Field Manager PHE Tuban East Java, Taryono menyampaikan bahwa pengeboran Sumur Mudi-26 berhasil dilakukan dengan menerapkah HSSE unggul dengan hasil zero LTI, zero TRIR dan no environmental issue.

PHE TEJ adalah anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang bergerak di bidang usaha hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Tuban.

"PHE TEJ resmi dikelola 100 persen oleh PHE sejak 20 Mei 2018 sampai 19 Mei 2038 dengan menggunakan kontrak bagi hasil atau gross split yang meliputi 4 Field Area yaitu Field Area Mudi, Lengowangi, South Bungoh dan Bogomiring," pungkasnya. ***