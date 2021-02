Lirik Lagu Sa Mau Koi Viral di TikTok, Liriknya 'Sa Mau Koi, Ko Mau Dia' 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Sa Mau Koi, Ko Mau Dia begitulah lirik lagu Sa Mau Koi yang sedang viral di TikTok.

Langsung saja berikut Lirik Lagu Sa Mau Koi - Whllyano Feat Lean Slim selengkapnya.

Let's to the begin

yeah..

eeyy

seka dia

su bukan baru

kalo sa sayang ko su lama tau

kalo de su deng ko sa malas tau

tra lets you go

sayang sa mau ko saja

tapi lama lam sa mulai rasa

kalo ko tu tra pernah ada rasa

cinta ka sayang

semua ko buang percuma

sa mau koi ko mau dia

sa su berjuang tapi sa kalah

sa sayang koi ko cinta dia

biar sudah sayang sa mengalah

huuu...

ahhh..

la-la-la-la-la

aaahh...

la-la-la-la-la

oh hell no, F* Cking ninggle let to no

(ahaha)

F* Cking to gara to love lolo

(oh lo lo)

sa trakan deng sama deng ko

datang culing langsung go

dasar su tanam kas ko

my f* cking stupid loki yo

ko tra lebih dari saap mo ey

(ey)

ko bawa deng

cukardeleng se ko bawa de

baru kamu se, awas sa mabuk

trada wc

sa mengalah karna di eding

sa su kalah

kamu bahagia dengan terpaksa

sa kasih salah

sa mau koi, ko mau dia

sa su berjuang tapi sa kalah

sa sayang koi ko cinta dia

biar sudah sayang sa mengalah

huuu...

ahhh..

la-la-la-la-la

aaahh...

la-la-la-la-la

sa mau koi, ko mau dia

sa su berjuang tapi sa kalah

sa sayang koi ko cinta dia

biar sudah sayang sa mengalah

sa mau koi, ko mau dia

sa su berjuang tapi sa kalah

sa sayang koi ko cinta dia

biar sudah sayang sa mengalah