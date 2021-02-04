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Chord Lagu Beautiful Girl - Sean Kingston yang Viral di TikTok, Your Way Too Beautiful Girl

Inilah lirik lagu Beautiful Girls yang dinyanyikan oleh Sean Kingston dan kini viral di TikTok, selengkapnya dalam artikel ini.

zoom-inlihat foto Chord Lagu Beautiful Girl - Sean Kingston yang Viral di TikTok, Your Way Too Beautiful Girl
YouTube seankingston
Chord dan Lirik Lagu Beautiful Girls - Sean Kingston Kunci A yang Viral di TikTok 

SURYA.CO.ID - Inilah lirik lagu Beautiful Girls yang dinyanyikan oleh Sean Kingston dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Beautiful Girls - Sean Kingston semakin banyak dicari.

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A
Your way too beautiful girl
F#m
That's why it'll never work
D E
You'll have me suicidal, suicidal
A
When you say it's over
A
Damn all these beautiful girls
F#m
They only wanna to your dirt
D E
They'll have you suicidal, suicidal
A
When they say it's over

[Verse 1]

A
See it started at the park

Used to chill after dark
F#m
Oh when you took my heart

That's when we fell apart
D
Cause we both thought
E A
That love last forever (last forever)
A
They say we're too young

To get ourselves sprung
F#m
Oh we didn't care

We made it very clear
D
And they also said
E A
That we couldn't last together (last together)

 
[Refrain]

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Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah
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