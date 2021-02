Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Kabupaten Ponorogo, Sempat Bantu Korbannya Lalu Kabur

Barang bukti pick up Suzuki Carry disita Satlantas Polres Ponorogo.

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Satlantas Polres Ponorogo menangkap pelaku tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Ponorogo - Mlarak, Ponorogo, Senin (1/2/2020).

Pelaku adalah Debi Mahardika Arisandi (32) warga Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Kanit Laka Satlantas Polres Ponorogo, Ipda Imamuddin mengatakan terungkapnya pelaku tabrak lari tersebut berkat bantuan CCTV.

"Setelah kejadian, ada yang sempat ada melihat nopol kendaraan sekilas. Kita cek data ke Samsat, muncul 3 pick up. Satu Hi Ace, Daihatsu Zebra, dan Pick Up Suzuki," kata Imamuddin, Rabu (3/2/2021).

Menurut pengakuan saksi, kendaraan yang terlibat berukuran kecil sehingga Hi Ace tidak masuk kategori.

"Kita ke pemilik Daihatsu Zebra ternyata sudah dijual ke orang, ternyata tidak masuk kriteria juga," ucapnya.

Terakhir Suzuki Carry milik warga Kecamatan Sukorejo yang ternyata sudah di jual ke Kecamatan Ponorogo.

"Kita datangi rumahnya, kroscek ternyata benar mempunyai kendaraan tersebut. Tapi yang menggunakan anaknya yang rumahnya Trenggalek," ucap Imamuddin.

Pemilik rumah lalu menceritakan ternyata mobil tersebut digunakan anaknya pulang ke Trenggalek.

"Ketika ditelepon, anaknya mengakui terlibat laka di Siman," ucapnya.