Lirik dan Chord Lagu Stronger - Kesha feat Sam Feldt yang Viral di TikTok, 'I Fight My Way'

SURYA.co.id - Simak lirik lagu Stronger yang dinyanyikan oleh Kesha feat Sam Feldt dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Stronger - Kesha feat Sam Feldt semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Terbaru dari Kesha, Simak Lirik dan Chord Lagu Stronger dengan Sam Feldt'

[Verse 1]

Am G F

I fight my way through the darkness

G

A battle heart, that's how I'm made

Am G F

And I may not heal from all these bruises

G

But I'll better off this way

[Pre-Chorus]

C/E F G Am

So it rushes in like a wall of water

C/E F G Am

Things tend to change when you don't wanna

C/E F G Am

Don't be afraid when the pain falls on ya

C/E F G

Let it wash away all the hate all on your shoulders

[Chorus]

Am F

You gotta take it day-by-day

C G

Keep moving forward no matter what they say

Am F

And when the thieves try to steal your faith

C

Keep pushin' through 'em 'cause there ain't no other way

If you wanna get stronger

[Pre-Drop]

F

No, we don't break, no, we don't break

C

Stronger, stronger

G

No, we don't break, no, we don't break

Am

Stronger, stronger

F

No, we don't break, no, we don't break

C

Stronger, stronger

G

You gotta take it day-by-day

If you wanna get stronger