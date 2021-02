Lirik dan Chord Lagu Kau Lagi - Celine & Nadya Viral di TikTok, Ku Sadar Diri Tak Mungkin Tuk Miliki

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Kau Lagi dari Celine dan Nadya kini sedang viral di TikTok.

Lirik lagunya yang viral, 'Ku Sadar Diri Tak Mungkin Tuk Miliki'.

Langsung saja ini chord dan lirik lagu Kau Lagi - Celine & Nadya.

Capo di fret 2

.

Intro : C F C F G

C F C F

.

C F C

dari malam hingga pagi

F Dm

kucoba berkali-kali

F G

tak pikirkanmu..

.

C F C

kucoba lagi dan lagi

F Dm

namun semakin kuhindari..

F G

bayangmu semakin hadir..

.

F G

kusadar diri

Em Am

tak mungkin tuk miliki

Dm

namun kau buatku

G

semakin jatuh hati..

.

Reff :

F G

mengapa kau lagi kau lagi

Em Am

trus hadir dalam hari hariku

Dm G

mengapa ini tidak adil

C

karena ku tahu kau tak rasakan

Bb C F

yang sama di hati..

.

G

kau lagi kau lagi

Em Am

trus muncul alam mimpi mimpiku

Dm Em

meski, ku tahu tak mungkin

F G (C)

dirimu tuk ku miliki..

.

Int. C F C F

.

C F C

mengapa semakin hari

F Dm

hadirmu semakin kunanti

G

semoga kau tak sadari..

.

Reff :

F G

mengapa kau lagi kau lagi

Em Am

trus hadir dalam hari hariku

Dm G

mengapa ini tidak adil

C

karena ku tahu kau tak rasakan

Bb C F

yang sama di hati..

.

G

kau lagi kau lagi

Em Am

trus muncul alam mimpi mimpiku

Dm Em

meski, ku tahu tak mungkin

F G (F)

dirimu tuk ku miliki..

.

Musik : F Em A Dm G

.

F G

kusadar diri

Em Am

tak mungkin tuk miliki

Dm

namun kau buatku

G

semakin jatuh hati..

.

Reff :

F G

mengapa kau lagi kau lagi

Em Am

trus hadir dalam hari hariku

Dm G

mengapa ini tidak adil

C

karena ku tahu kau tak rasakan

Bb C F

yang sama di hati..

.

G

kau lagi kau lagi

Em Am

trus muncul alam mimpi mimpiku

Dm Em

meski, ku tahu tak mungkin

F G (C)

dirimu tuk ku miliki..

.

Outro : C F G F G C