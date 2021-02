Chord dan Lirik Sesuatu di Jogja - Cover Mitty Zasia Viral TikTok, Terbawa Lagi Langkahku ke Sana

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Sesuau di Jogja - Adhitia Sofyan yang dicover Mitty Zasia.

Lagu Sesuatu di Jogja belakangan viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Sesuau di Jogja - cover Mitty Zasia selengkapnya.

Intro : C….F….C….F

C

Hey cantik coba kau catat

F

Keretaku tiba pukul empat sore

Dm

Tak usah kau tanya

G

Aku ceritakan nanti

C

Hey cantik kemana saja

F

Tak ada berita sedikit cerita

Dm

Tak ku baca lagi

G

Pesan di ujung malam

Dm C

Dan jakarta muram kehilanganmu

Dm C

Terang lampu kota tak lagi sama

F

Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal

Em

Sampai kapan akan selalu berlari

Am

Hingga kini,

F

masih selalu ku nanti-nanti

Reff :

C

Terbawa lagi langkahku kesana

G/B

Mantra apa entah yang istimewa

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

C

Dengar lagu lama ini katanya

G/B

Izinkan aku pulang ke kotamu

Am

Ku percaya selalu ada

F

Sesuatu di Jogja

Musik : C..F