Chord dan Lirik Lagu Hilmira - Dhika Fawaz Kunci C Viral di TikTok, Hilmira Sadarkah Dirimu

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Hilmira yang dinyanyikan Dhika Fawaz dengan kunci dasar C.

Lagu HIlmira - Dhika Fawaz dirilis pada 14 Januari 2021 dan sekarang sedang viral di TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Hilmira - Dhika Fawaz selengkapnya.

Intro: F Fm Em A

Dm Fm G

C Cmaj7

Awal berjumpa kulihat dirimu

C7 F

Kutemukan semua

Fm Em D#m

Arti dari ketulusan

Dm G C G

dan bahagia

C Cmaj7

Semua keindahan yang telah kau berikan

C7 F

Kuingin kau selalu

Fm Em D#m

Bersamaku

Dm G C G

percayalah

F G F

Kan kujaga dirimu

Em Am A

Selagi kau masih menunggu yang pasti

Dm

Meski melewati

Fm G C G

suka dan duka

C Cmaj7

Hilmira. . . sadarkah dirimu

C7 F

Saat kau berada di sampingku

Fm Em D#m

Semua lara hati

Dm G C G

Yang akan mati

C Cmaj7

Ribuan bintang sinar rembulan

C7 F

Selalu kita tatap bersama

Fm Em D#m

Semua kisah ini

Fm Em D#m

Kan selalu abadi



F G F

Kan kujaga dirimu

Em Am A

Selagi kau masih menunggu yang pasti

Dm

Meski melewati

Fm G C G

suka dan duka



F G F

Dan kubawa dirimu

Em Am A

Menuju tujuan yang ingin kau datangkan

Dm

Dengan satu syarat

G (Am)

Kau bahagia..



Dm Em

Terima kasih selama ini

Dm Em

Telah melukis hari-hari

Dm Em F G

Walau nanti kau kan pergi

C

Ku bahagia mengenal dirimu