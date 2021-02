Lirik dan Chord Lagu Gaun Merah - Sonia Viral di TikTok, Terbuai Aku Dalam Mulut Manismu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik lagu Gaun Merah dari Sonia yang sedang viral di TikTok.

Liriknya, Terbuai Aku Dalam Mulut Manismu.

Langsung saja ini chord dan lirik lagu Gaun Merah selengkapnya.

Gaun Merah - Sonia

Intro:

C Am Dm G

A Am A Am A Am

Am C

saat gerimis datang

G

membasahi gaun merahku

F -G

yang engkau berikan untukku

Am C

kini gaun merah ini

G

hanya menjadi saksi bisu

F

saat kau tinggalkan diriku

Dm Am

terbuai aku dalam mulut manismu

G

yang penuh dengan janji palsu

Am

seakan semuanya indah..

Dm Am

terpuruk aku di dalam lembah cinta

G

yang membuat mataku buta

C

kar'na diriku selama ini

E

tak tau dirimu mendua

Chorus :