Lirik dan Chord Lagu Galau Galau Galau - Citra Scholastika, Jadi Backsound Ikatan Cinta Episode 148

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Galau Galau Galau - Citra Scholastika.

Lirik dan chord lagu Galau Galau Galau banyak diburu sejak menjadi backsound Ikatan Cinta episode 148, Senin 1 Februari 2021.

A C

Dimanakah ku mencari

Am A

Pengganti dirimu kasih

A C

Ku termimpi namamu

Am A

Tak pernah berakhir

C A Bm B Am

Berat tuk ingkari semua tentang kamu

A Dm A

Semua tentang kita

C B Bm

Dan kini ku yakin dalam hatiku

Am C A

Kau takkan terganti dan takkan ku berpaling

A

Ku galau karena ku masih mencintaimu

Bm

Ku galau karena ku masih merindukanmu

C Bm

Kau yang terindah untuk hatiku

Am A A

Kasih sungguh ku galau karenamu

C A Bm B Am

Berat tuk ingkari semua tentang kamu

A Dm A

Semua tentang kita

C B Bm

Dan kini ku yakin dalam hatiku

Am C A

Kau takkan terganti dan takkan ku berpaling

A

Ku galau karena ku masih mencintaimu

Bm

Ku galau karena ku masih merindukanmu

C Bm

Kau yang terindah untuk hatiku

Am A

Kasih sungguh ku galau karenamu

Interlude : Am B Bm A Am Bm A

A

Ku galau karena ku masih mencintaimu

C

Ku galau karena ku masih merindukanmu

Am Bm

Kau yang terindah untuk hatiku

A Am Bm C

Kasih sungguh ku galau

Am A A

Kasih sungguh ku galau galau galau karenamu