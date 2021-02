HASIL Spektakuler Show 3 Indonesian Idol 2021: Ramanda Pulang, Penampilan 2 Kontestan ini Pecah

SURYA.CO.ID - Inilah hasil Spektakuler Show 3 Indonesian Idol 2021 yang tayang Senin (1/2/2021) malam, di RCTI.

Berdasarkan hasil Spektakuler Show 3, langkah Ramanda harus terhenti.

Ramanda tereliminasi setelah meraih vote terendah.

Hal ini diumumkan host Boy William di penghujung acara Spektakuler Show 3 Indonesian Idol 201.

Kontestan pertama yang disebut berada di posisi aman karena meraih banyak voting dan lolos ke babak berikutnya yakni Rimar dan Kirana.

Ramanda Indonesian Idol 2021 rela jual mobil hasil kerja kerasnya demi sang ibu. Berikut profil dan biodatanya. (instagram)

Sementara beberapa peserta yang mendapatkan vote rendah dan berada di posisi tidak aman adalah Kelvin, Jemimah, Ramanda, dan Femila.

“Akan ada satu finalis yang akan pulang malam hari ini,” ujar Boy William di atas panggung Spektakuler Show 3 Indonesian Idol Special Season, Selasa (2/2/2021) dini hari.

Boy mengumumkan, peserta yang harus pulang di Spektakuler Show 3 adalah Axl Ramanda.

Sebelumnya, rocker satu-satunya di Indonesian Idol Special Season tersebut membawakan lagu ‘Uptown Funk’ dengan gaya nge-rock-nya.

“Ramanda, luar biasa banget bro! Sepanjang kamu di Indonesian Idol, you did so great,” ujar Boy pada Ramanda yang harus pulang malam hari ini.