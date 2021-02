Lirik dan Chord Lagu Antara Nyaman dan Cinta - Ona Hetharua sedang Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id -lagu Antara Nyaman dan Cinta yang dinyanyikan Ona Hetharua sedan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagu Antara Nyaman dan Cinta selengkapnya.

G D

dan.. haruskah memilih

C G

antara dua hati.. yang berbeda..

Em C

resah gelisah dan beta seng bisa bohongi

G D

hati dan rasa.. harus par sapa..

G D

maaf.. harus seperti ini

C G

beta seng mengerti.. menahan hati

Em C

jujur separuh hati beta tlah dimiliki

G D

tanya hati.. mengapa begini..

G

antara nyaman dan cinta beta dilema

D

harus memilah hati par sapa

C G

beta cinta se.. tapi nyaman deng dia..

G

ale sakiti beta terluka

D

dia yang ada obati rasa

C G

beta terbiasa.. nyaman deng dia..

Am C G

jujur beta akui ini salah

Am C G

tapi beta seng bisa bohongi rasa

D G

antara nyaman dan.. cinta..

G D

maaf.. harus seperti ini

C G

beta seng mengerti.. menahan hati

Em C

jujur separuh hati beta tlah dimiliki

G D

tanya hati.. mengapa begini..

G

antara nyaman dan cinta beta dilema

D

harus memilah hati par sapa

C G

beta cinta se.. tapi nyaman deng dia..

G

ale sakiti beta terluka

D

dia yang ada obati rasa

C G

beta terbiasa.. nyaman deng dia..

G

antara nyaman dan cinta beta dilema

D

harus memilah hati par sapa

C G

beta cinta se.. tapi nyaman deng dia..

G

ale yang slalu bikin beta terluka

D

dia yang ada obati rasa

C

beta terbiasa..

G

dan memang nyaman deng dia.. ooo..

Am C G

jujur beta akui ini salah

Am C G

tapi beta seng bisa bohongi rasa

D G

antara nyaman dan.. cinta..