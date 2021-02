Lirik dan Chord Lagu Aku Tenang - Happy Asmara yang Viral di TikTok, 'Pengenku Siji Nyanding Kowe'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik lagu Aku Tenang yang dinyanyikan oleh Happy Asmara dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Aku Tenang - Happy Asmara semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagunya.

Intro: C

Reff :

F

Pengenku siji

G C

Nyanding kowe selawase

Am Dm

Ra ono wong liyo

G C

Sing iso misahake..

F

Cukup sliramu

G C

Gawe atiku tenang

Am Dm

Ra bakal ilang

G C

Mergo kowe sing tak sayang..

Int. F C F C

C F C F

Sumilire angin ndalu iki

C F G

Kelingan esemmu dek wingi

Em Am

Tansah kegowo nganti saiki

Dm G C

Ra biso ilang nganti kegowo ngimpi..