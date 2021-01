Lirik dan Chord Lagu Domino - Jessie J yang Viral di TikTok dengan Tagar #DominoLoversChallenge

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Domino yang dinyanyikan oleh Jessie J dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dan muncul tagar #dominoloverschallenge, chord lagu Domino - Jessie J semakin banyak dicari.

[Intro]

G C Em C

G C Em C

[Verse]

G C

I'm feeling sexy and free

Em C

Like glitter's raining on me

G C

You're like a shot of pure gold

Em C

I think I'm 'bout to explode

[Pre-Chorus]

G C

I can taste the tension like a cloud of smoke in the air

Em C

Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there

G C Em C

Don't you know you spin me out of control

G C

Ohoh Ohoh We can do this all night

Em

Damn this love is skin tight

C

Baby come on

G C

Ohoh Ohoh Boom me like a bass drum

Em

Sparkin' up a rhythm

C

Baby, come on! Ohoh Ohoh