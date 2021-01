Chord dan Lirik Lagu Cidro 2 - Didi Kempot Viral di Tiktok, Lungo Awakku Sing Kudu Lungo

Chord dan Lirik Lagu Cidro 2 - Didi Kempot Kunci C Viral di Tiktok, Lungo Awakku Sing Kudu Lungo

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cidro 2 - Didi Kempot yang sedang viral di TikTok.

Lagu Cidro 2 - Didi Kempot sudah dirilis bertahun-tahun silam, namun kembali hits belakangan ini.

Langsung saja, berukut chord dan lirik lagu Cidro 2 - Didi Kempot selengkapnya.

Intro : Em Bm C D G

Em Bm Em A D G



D G

Durung nganti garing

Em Bm

Tatu sing ning atiku

C Bm

Tego-tegane slirammu

Am Em D

Nambahi loro batinku

G Bm

Aku ora percoyo

Em Bm

Nanging kabeh iki nyoto

C Bm

Cetho ning ngarepe moto

Am Bm D G

Yen sliramu kuwi Cidro

Em Bm

Panas-panase srengenge kuwi

C G

Kang nguliti awak iki

Em Bm

Nanging sek panas rasaning ati

B

Nyawang kedadean iki

Reff:

G D

Lungo awakku seng kudu lungo

Em Bm

Timbang batinku keloro-loro

C Bm

Ra bakal awakku iki

C D

Bali nemoni sliramu

G D

Lilo awakku iki wes lilo

Em Bm

Senajan loro ning jero dodo

C Bm

Yen pancene uwes nasibku

C D G

Kudu pisahan karo awakmu

Kembali ke : (*), (**), music, Reff

Ending :

C Bm

Yen pancene uwes nasibku

A D G

Kudu pisahan karo awakmu

Outro : Am Bm C D G

Simak videonya berikut ini.