Chord Lagu Perfect - Ed Sheeran yang Berkesan Bagi Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, Viral di Tiktok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Perfect - Ed Sheeran yang viral di TikTok.

Lagu TikTok ini cukup berkesan bagi Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati.

Lagu inilah yang jadi pengiring saat Ibnu Jamil melamar Ririn Ekawati di Sumba, Nusa Tenggara Timur pada 22 Oktober 2020.

Dan hari ini, Sabtu (30/1/2021), Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil menikah.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Jateng dalam artikel 'Lirik Lagu dan Chord Gitar Perfect Ed Sheeran'

G Em

I found a love for me

C D

Darling just dive right in, and follow my lead

G Em

Well I found a girl beautiful and sweet

C D

I never knew you were the someone waiting for me