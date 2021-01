Chord dan Lirik Lagu Terpesona - New Nazareth, Yel Yel TNI dan Polri yang Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Simak Chord Terpesona yang dinyanyikan oleh New Nazareth, Viral di TikTok karena jadi Yel Yel TNI.

Lagu Terpesona yang Viral di TikTok saat ini merupakan lagu dari grup band lawas yaitu New Nazareth.

Terpesona telah identik sebagai salah satu yel yel yang dinyanyikan oleh aparat TNI dan POLRI.

Bahkan, TNI dan POLRI mempunyai gerakan tersendiri saat bersama-sama menyanyikan lagu Terpesona.

Langsung saja, berikut Chord Terpesona yang dinyanyikan oleh New Nazareth.

Chord Terpesona - New Nazareth, Yel Yel TNI dan Polri

Intro: F C

F

Terpesona

Aku terpesona...

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis

F

Terpesona...