Lirik dan Chord Lagu Wegah Kelangan - Nella Kharisma Viral di TikTok, Aku Isih Sayang

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Wegah Kelangan sedang viral di TikTok.

Liriknya Aku Isih Sayang Wegah Kelangan.

Langsung saja ini chord lagu Wegah Kelangan versi Nella Kharisma.

A Dm G

Rungokno jerit atiku iki

C F

Sing bingung noto roso ning ati

Dm G

pengenku kowe ngerti sek tak pikir saiki

Dm G

Tulung kowe aja salah tompo

C F

Ojo mbok pikir aku ngeliyo

Dm

Kabeh iki kahanan

G Am

Ra iso neruske katresnan ~

Reff :

A Dm G

Jujur aku iseh sayang wegah kelangan

C F

Mergo wes tak patri ning njero ati

Dm

Nanging arep piye meneh

G C

Iki wes kahanan kudu pisahan ~

A Dm G

Njalukku kowe ojo nangis mergo lungaku

C F

Mungkin iki wis ginaris dudu penjalukku

Dm G C

Nglungani sliramu abot rasane pangapurane ~

Dm G

Ora ono niat nglarani atimu

C

Rungokno aku senajane aku sing kleru

F

Tak akoni pancen gede roso tresnoku

Dm

Yo mung kanggo awakmu

G

Cukup pisan iki kowe loro ati

Am

Ora tak baleni anggonku nglarani ~

Reff :

A Dm G

Jujur aku iseh sayang wegah kelangan

C F

Mergo wes tak patri ning njero ati

Dm

Nanging arep piye meneh

G C

Iki wes kahanan kudu pisahan ~

A Dm G

Njalukku kowe ojo nangis mergo lungaku

C F

Mungkin iki wis ginaris dudu penjalukku

Dm G C

Nglungani sliramu abot rasane pangapurane ~

Dm G

Mung kependem roso tresno

C F

Bebarengan ora bakal dadi nyoto

Dm Am

Pengen langgeng yo kui karepmu

F E ~ Am

Nanging wong tuaku ora setuju ~

Reff :

A Dm G

Jujur aku iseh sayang wegah kelangan

C F

Mergo wes tak patri ning njero ati

Dm

Nanging arep piye meneh

G C

Iki wes kahanan kudu pisahan ~

A Dm G

Njalukku kowe ojo nangis mergo lungaku

C F

Mungkin iki wis ginaris dudu penjalukku

Dm G C

Nglungani sliramu abot rasane pangapurane