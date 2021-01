Lirik dan Chord Lagu Salah Tompo - Nella Kharisma feat Mahesa yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Salah Tompo yang dipopulerkan oleh Nella Kharisma feat Mahesa.

Lirik dan chord lagu Salah Tompo kembali ramai diburu setelah menjadi salah satu lagu viral di TikTok.

[intro]: Am Dm G C F Dm E

#

Am Dm

Semendal rasane ati.....

G Am

Krungu kabar riko wes due ganti

Dm

Sing eleng tah bengen ambi janjine

G Am

Masio paran seng arep ninggalne

##

Am Dm

Kurang paran isun iki......

G Am

Kabeh penjaluke wes sun turuti

Am Dm

Paribasan nggayuh ulan sun labuhi

G Am

Apuwo riko mageh seng ngerti



Musik: Am F G E F G E

Chorus:

Am

Ojo salah tompo

Dm

Ojo salah terimo

G C

Gampang percoyo omongane

Am E

Wong liyo

Am Dm

Seng ono niatan isun golet ganti

G E Am

Mergo mung riko,hang isun welasi

[Intro]: Am Dm G C F Dm E

back #

back ##

back chorus:2x

End:

G E Am

Mergo mung riko,,hang isun welasi