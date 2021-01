Potret Kerinduan Keanu Massaid ke Angelina Sondakh Terbaru: Saya Ingin Belajar Baca Quran Dengannya

SURYA.co.id - Inilah potret kerinduan Keanu Massaid ke sang ibu, Angelina Sondakh terbaru.

Keanu Massaid yang ditinggal Angelina Sondakh sejak berusia 3 tahun ini tak bisa membendung kerinduannya kepada sang ibu.

Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 semakin mengganas, Rutan Pondok Bambu, Jakarta, tempat Angelina Sondakh menjalani hukuman tidak membuka kunjungan bagi keluarga tahanan.

Sudah 10 bulan Keanu Massaid yang ditinggal meninggal ayahnya, Adjie Massaid saat berusia 2 tahun itu tak bisa menemui Angelina Sondakh.

Kerinduan Keanu itu pun diluapkan dalam sebuah potret yang diunggah di akun instagram-nya.

Dalam potret itu tampak Keanu dipeluk sang ibu.

Dia membubuhkan dua kali tulisan kalimat 'I Miss You'.

Ia mengaku sangat ingin bertemu ibunya dan belajar membaca Al-Quran.

"When I can visit my mom? Coz i want to learn how to read Quran with her.

(Kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya ingin belajar membaca Quran dengannya)," curhat Keanu.