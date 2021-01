Lirik dan Chord Lagu Tepian Nyaman - Denny Caknan yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Tepian Nyaman yang dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Lagu Tepian Nyaman menjadi salah satu lagu yang viral di TikTok.

(Intro) Am Bb Am Dm

Am Bb C

F Dm C

Tersisa semacam penantian

Bb Am

Semakin tak terkendali

Gm C

Semenjak engkau menghilang

F Dm C

Lama tak melingkar lagi teman

Bb Am

Tepian tempat ini

Gm C

Menjanjikan rasa nyaman

Am Dm

Terus memberi..

Am Dm

Pesona terbaiknya

Gm F

Hingga kau tak pergi lagi

D# C

Mempertahanan semua disini..

(Chorus)

F C

Pulanglah kembali..

Dm C

Tinggal kota besarmu..

Bb Am

Kurindukan senyum ramahmu

Gm C

Teman kecilku..

F C

Kita kan mencari..

Dm C

Tempat bercanda kita..

Bb Am

Kini semakin indah tuk dinikmati

Gm C

Temani hariku

Bb

Takkan hilang..

Am Dm

Semua waktu tak terulang

Gm C F

Lihatlah kini aku rindu..

(Interlude) Bb C Am Dm

Gm Am Bb Bm C..

Am Dm

Terus memberi..

Am Dm

Pesona terbaiknya

Gm F

Hingga kau tak pergi lagi

D# C D

Mempertahanan semua disini.. wo..

(Chorus)

G

Pulanglah kembali..

-D/F# Em D

Tinggal kota besarmu..

C G/B

Kurindukan senyum ramahmu

Am D

Teman kecilku..

G

Kita kan mencari..

-D/F# Em D

Tempat bercanda kita..

C G/B

Kini semakin indah tuk dinikmati

Am D

Temani hariku

C

Takkan hilang..

G/B Em

Semua waktu tak terulang

Am D C D

Lihatlah kini aku rindu.. woo..

C Cm G

Kau.. huu.. aku rindu..