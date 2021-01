Chord dan Lirik Lagu Loro Pikir - Vita Alvia yang Viral di TikTok, Dino Dino Riko Suguhi Warang 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Loro Pikir - Vita Alvia yang juga dinyanyikan oleh Happy Asmara.

Lagu Loro Pikir - Vita Alvia sudah dirilis sejak 2019 lalu dan kini viral di TikTok setelah dicover oleh ARD Music Cover.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Loro Pikir - Vita Alvia selengkapnya.

Intro : Am

Am F

dino - dino riko sugihi warang

G Am

dino - dino sing tau riko sayang

Am F

roso ngersulo ngemuli njero ati

G Am

keroso jeru nancep nong dodo iki

Am F

dino - dino riko sugihi warang

G Am

dino - dino sing tau riko sayang

Am F

roso ngersulo ngemuli njero ati

G Am

keroso jeru nancep nong dodo iki

G F

kahanan njero ati riko gawe sepi

G Am

sampek sing biso meremaken moto iki

Reff :

Am G

dadi loro pikir dadi bingun ati

Dm Am

dung sing di anggep buangen isun iki

Am G

timbang batin isun kesekso roso

Dm Am

timbang ngenes dewekan kepeloksoro

C G

sun nerimo dung kelangan welas riko

F G Am

masio mageh ninggal roso nong njero dodo

musik : Am G F G Am

Am F

dino - dino riko sugihi warang

G Am

dino - dino sing tau riko sayang

Am F

roso ngersulo ngemuli njero ati

G Am

keroso jeru nancep nong dodo iki

G F

kahanan njero ati riko gawe sepi

G Am

sampek sing biso meremaken moto iki

Back to Reff