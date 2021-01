PPKM Hambat Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Lamongan, Kedelai Impor Masih Tinggi

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Tidak ada fluktuasi yang menonjol pada harga sejumlah kebutuhan pokok di Lamongan selama dijalankannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Malah, PPKM justru seperti ikut meredam laju kenaikan kebutuhan pokok karena tidak banyak orang melakukan pembelian langsung di pasar-pasar.

Dari pengamatan SURYA, Selasa (26/1/2021), harga komoditas di beberapa pasar tradisional memang relatif stabil. Di antaranya di Pasar Sidoharjo, Babat, Blimbing dan Mantup, di mana tampaknya para pedagang masih relatif santai berjualan dengan harga yang sama.

Seperti harga daging sapi yang terpantau di kisaran Rp 100.000 per KG." Di Pasar Sidoharjo, Babat, Blimbing dan Mantup, harga daging sapi murni tidak ada kenaikan, tetap Rp 100.000," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, M Zamroni, Selasa (26/1/2021).

Harga di pasaran Lamongan ini, menurut Zamroni, berbeda dengan yang terjadi di daerah lain. Khususnya kawasan Jabodetabek, di mana harga daging sapi mengalami kenaikan.

Diperkirakan stabilnya harga-harga itu karena beberapa sebab, salah satunya pasokan atau panen masih melimpah di pasaran. Selain itu, diduga produsen dan penjual memilih tidak menaikkan harga dari pada jumlah pembeli berkurang apalagi aktifitas manusia semakin terbatas selama ada PPKM.

Selain daging sapi, harga beberapa bahan pokok lain juga stabil, seperti beras, cabai keriting, daging ayam kampung, gula pasir hingga minyak goreng.

Harga beras kualitas super masih berada di kisaran Rp 12.000 per KG, beras kualitas premium Rp 10.000 per KG dan beras medium Rp 9.000 per KG.

Juga cabai keriting termasuk melandai di harga Rp 35.000 per KG, daging ayam kampung Rp 65.000 per KG, gula pasir Rp 12.500 per KG, sedangkan minyak goreng curah Rp 13.000 per KG. Tepung terigu berada di harga Rp 8.000 per KG.

Hanya kedelai impor yang selama beberapa pekan menggoyang usaha tahu tempe di Indonesia, masih bertahan di harga Rp 10.000 per KG, dan kedelai lokal Rp 9.000 per KG.

Bahkan beberapa jenis bahan pokok lain di Lamongan mengalami penurunan harga, di antaranya cabai rawit yang semula Rp 70.000, kini menjadi Rp 65.000 per KG, telur ayam ras yang semula Rp 24.000 menjadi Rp 22.000 per KG dan daging ayam boiler juga turun menjadi Rp 36.000.

"Daging sapi, beras, minyak goreng, gula dan sebagainya relatif stabil, hanya bawang putih yang terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000, menjadi Rp 23.000 per KG," ucap Zamroni. ***