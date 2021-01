Lirik dan Chord Lagu Love Not War - Jason Derulo yang Viral di TikTok, 'Bust It Open for a Gift'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Simak lirik dan chord lagu Love Not War yang dinyanyikan oleh Jason Derulo dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Love Not War - Jason Derulo semakin banyak dicari.

Berikut lirik dan chord lagu nya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Love Not War dari Jason Derulo'

[Intro]

Em C G

Jason Derulo (Yeah)

Em C G D

Oh, oh

Ooh

[Verse 1]

Em

Bust it open for a gift

C

I put diamonds on your wrist

G

I can't buy your lovin'

D

It's never enough

Em

I took that girl on a trip

C

'Cause we was arguin'

G

Ever since we stopped touchin'

We're not in touch

[Pre-Chorus]

Em C

I know money can't buy, buy, buy your love

G

I guess I didn't try, try, try hard enough

D

But we could work this like a nine-to-five

Oh, oh

Em C

Mama told me stop playin', playin' all the games

G

Steady throwin' dollars expectin' change