Lirik dan Chord Lagu Fine - Taeyeon Viral di TikTok, Lengkap Terjemahan 'Naneun Aniya' 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Fine dari Taeyeon sedang viral di TikTok.

Lagu Korea itu memiliki cuplikan lirik 'Naneun Aniya'.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Fine dari Taeyeon.

[Intro]

G D/F# Em7 C9

[Verse 1]

G D/F#

Jjijeojin jongitjogage

Em C

Damanaen naye jinshime

G D/F# Em7 C9

Seonmyeonghaejyeo somethin’ bout you

[Verse 2]

G D/F# Em7

Yeah nareul manhi dalmeun deut dareun

C9 G

Neon hokshi nawa gateulkka jigeum

D/F# Em7 C9

Gwaenhan gidaereul hae~

[Pre-Chorus]

Am7 Bm7

Haru han dal il nyeonjeum doemyeon

C9 D

Seoro dareun ilsangeul saraga

[Chorus]

G

Naneun aniya

C

Swibji aneul geot gata

Em D C

Yeojeonhagedo neon nae haruharureul chaeugo

G

Ajigeun aniya

C

Babocheoreom doenoeneun na

Em D C

Ipgae maemdoneun mareul samkil su eopseo

G

It’s not fine

C Em D C N.C.

Ah ah ah ah it’s not fine

[Verse 3]

G D/F#

Meoril jikkeun mukkeun chae

Em7 C9

Eojireoun bangeul jeongnihae

G D/F# Em7 C9

Chatgo isseo somethin’ new