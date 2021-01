Lirik dan Chord Lagu Emas Hantaran - Arief dan Yollanda Viral di TikTok, Berakhir Sudah Impian Cinta 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Emas Hantaran yang dinyanyikan Arief dan Yollanda sedang viral di TikTok.

Lirik lagu Emas Hantaran yang viral adalah 'Berakhir Sudah Impian Cinta'.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Emas Hantaran dari Arief dan Yollanda.

Capo di fret 2

Intro C D G Em

Am D G

C D G Em

Am D G

G

berakhir sudah impian cinta

C

tinggalah puing puingnya

Am

mimpi yang indah tak jadi nyata

D G D

terkikis ombak menerpa

G

aku yang dulu engkau sayangi

C

mengapa kau tinggal pergi

Am

oh di manakah janji yang suci

D G

yang katamu tak berbagi

Am

kuingin kau mengerti

G

apa yang kualami

C D G

takdir diriku harus melangkah jauh darimu..

Chorus

Em

andaikan aku boleh bertanya

G

apakah ada salah diriku

C D G

agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu