3.040 Dosis Vaksin Covid-19 Datang, Wali Kota Madiun Akui Belum Mencukupi

SURYA.CO.ID, MADIUN - Sebanyak 3.040 vaksin Sinovac sudah tiba di Kota Madiun, Selasa (26/1/2021) siang. Vaksin Covid-19 ini diterima Wali Kota Madiun, Maidi, di Gudang Perbekalan Kesehatan Kota Madiun yang menjadi tempat penyimpanan sementara.

Wali kota dan Forpimda dijadwalkan menjadi sasaran pertama vaksinasi Sinovac tersebut, Rabu (27/1) besok, sebagai inspirasi bagi masyarakat agar tidak takut divaksin.

"Alhamdulillah, dosis vaksin tahap pertama sudah datang. Kota Madiun mendapat 3.040 vaksin pada tahap pertama ini. Insya Allah, tahap kedua dan seterusnya menyusul segera," kata Maidi.

Maidi mengatakan, rencananya sasaran vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan (nakes) serta Forkopimda Kota Madiun. Jumlah tersebut, kata Maidi, belum mencukupi mengingat target sasaran sesuai sistem informasi SDM, jumlah nakes mencapai 3.955 orang.

Sedangkan sisanya akan divaksin pada gelombang kedua pegiriman bersama sasaran prioritas lain. Informasinya, distribusi vaksin gelombang kedua dijadwalkan akan datang dua minggu ke depan.

"Yang akan divaksin sudah by name by address. Sudah ada jadwalnya. Bahkan nanti kita bagi dalam beberapa gelombang agar tidak berkerumun," lanjutnya.

Masyarakat, kata wali kota, tidak perlu khawatir dan vaksin akan terus didistribusikan. Ia mengatakan, nakes menjadi prioritas pertama karena memiliki resiko penularan tinggi. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena juga akan mendapatkan vaksin.

"Tempat dan saranannya sudah ready semua. Artinya vaksin datang, semua sudah bisa langsung jalan. Ini penting agar penularan segera terputus dan pandemi segera menghilang," jelasnya.

Rencananya, Rabu (27/1), Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Kapolres Madiun Kota, Komandan Kodim 0803 Madiun, Kejari Madiun bersama tokoh agama akan menjalani vaksinasi di RSUD Kota Madiun.

Pantauan di lokasi, pendistribusian vaksin mendapat pengawalan ketat dari petugas, bahkan satu mobil barracuda turut mendampingi proses pendistribusian. Saat ini vaksin disimpan di Gudang Perbekalan Kesehatan Kota Madiun dengan penjagaan ketat dari aparat gabungan. ****