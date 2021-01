4.000 Vaksin Covid-19 Segera Tiba di Banyuwangi, Bupati Anas Jadi yang Pertama Divaksinasi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Sekitar 4.000 vaksin sinovac Covid-19 dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada Selasa (26/1/2021). Selanjutnya, mulai Rabu (27/1/2021), akan dilakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan di Banyuwangi.

"Vaksin akan dikirim dari Surabaya ke Banyuwangi dengan pengawalan ketat dari Polda Jawa Timur. Dijadwalkan tiba, Selasa (26/1/2021) siang. Keesokan harinya, Rabu, akan langsung dilakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Senin (25/1/2021).

Selain tenaga kesehatan, Bupati Anas, Wakil Bupati Yusuf Widiyatmoko, serta jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dijadwalkan akan divaksin pada Rabu (27/1/2021). Mulai dari Kapolresta, Dandim, Danlanal, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Forum Komunikasi Umat Agama (FKUB) akan dilakukan vaksinasi di Pendopo Banyuwangi.

"Saya siap untuk dilakukan vaksinasi. Semoga proses vaksinasi di Banyuwangi berjalan lancar dan hasilnya sesuai yang kita harapkan," kata Anas.

Anas berharap, dengan vaksinasi di termin pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan ini sangat mendukung pekerjaan mereka yang rentan terhadap penularan virus Corona.

"Mereka layak untuk divaksin terlebih dahulu. Tenaga kesehatan itu berada di garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Semoga dengan vaksinasi ini, mereka akan lebih terlindungi," tambah Anas.

Kepala Dinas Kesehatan, dr Widji Lestariono mengatakan, tiba dari Surabaya vaksin akan disimpan di Dinas Kesehatan. Setelah itu keesokan harinya, tiap fasilitas kesehatan (faskes) yang menjadi tempat pelaksaan vaksinasi akan mengambil vaksin sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat 49 faskes yang akan melayani vaksinasi. Yakni 45 puskesmas, dua rumah sakit daerah, kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Banyuwangi dan klinik kesehatan Polresta Banyuwangi.

"Untuk jadwal dan lokasi tenaga kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi, telah diatur menggunakan aplikasi. Semua sudah diatur by name by addres, dan hari apa diberikan vaksin. Puskesmas dan vaksinator sudah siap semua," kata dr Rio, sapaan akrab Widji Lestariono.

Para peserta, nantinya akan dilakukan vaksinasi di faskes yang terdekat dengan rumahnya.

Rio menjelaskan, bahwa di setiap puskesmas yang melayani vaksinasi akan dilakukan dalam dua sesi. Tiap sesi melayani vaksinasi untuk 20 orang.

"Kami berharap semua berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti," pungkasnya.