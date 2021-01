Lirik dan Chord Lagu Cintanya Aku - Tiara Andini feat Arsy Widianto Kunci C, Trending YouTube 1 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cintanya Aku - Tiara Andini feat Arsy Widianto dengan kunci C.

Lagu Cintanya Aku - Tiara Andini feat Arsy Widianto dirilis Jumat (22/1/2021) dan kini trending YouTube nomor 1.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Cintanya Aku - Tiara Andini feat Arsy Widianto selengkapnya.

F, G, Em, Am

Dm, G, C

[Verse]

C Em Am

Tergetar aku.. tepat di hadapanmu..

F G

Debar jantungku berdetak.. saat ku genggam tanganmu

C Em Am

Beruntung aku.. kini dapatkan cintamu..

F G

Yang tercantik di hatiku, sejak awal ku bertemu

Am Dm G Em

Janji padaku.. jangan kau lukai hati

Am- Dm G G-A

Seperti kisah yang lalu

[Chorus]

D G

Kau bukan cinta pertamaku..

A F#m

Namun aku berharap..

G A F#m Bm

Mulai hari.. ini, saat.. ini

Em A D C

Engkau cintanya aku..

[Verse]

G Bm Em

Yang kurasakan.. denganmu semua berbeda..

C E Am D B

Kekasih yang baik hati.. kini ada di sampingku..

Em Am D Bm

Janji padaku jangan ada lagi..

Em A F C D

Hati yang.. lain selain aku

[Back to Chorus]

D G

Kau bukan cinta pertamaku..

A F#m

Namun aku berharap..

G A F#m Bm

Mulai hari.. ini, saat.. ini

Em A D C

Engkau cintanya aku..

C G B Em

Jangan pernah ragukan kesetiaan hatiku

C G B E

Ku tak inginkan bila ini terbagi

F

Cinta.. Ooo



Cm, F (A#)

engkau cintanya aku..

[Back to Chorus]

D G

Kau bukan cinta pertamaku..

A F#m

Namun aku berharap..

G A F#m Bm

Mulai hari.. ini, saat.. ini

Em A D C

Engkau cintanya aku..

Cm F A# G# D#

Satu untuk selamanya..

Berikut video klipnya: