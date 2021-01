LENGKAP Hasil Final Toyota Thailand Open 2021 Hari Ini, Minggu 24 Januari: Berikut Daftar 5 Juara

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Simak Hasil Final Toyota Thailand Open 2021 berikut ini, berikut daftar 5 pemenang, Minggu (24/1/2021).

Babak Final Toyota Thailand digelar di Impact Arena, Bangkok Thailand.

Tak menyisahkan perwakilan Indonesia, babak final Toyota Thailand Open 2021 didominasi oleh tiga perwakilan dari Korea Selatan.

Di pertandingan pertama, dua perwakilan Korea Selatan harus bentrok di babak final ganda putri.

Dua pasangan tersebut adalah Kim so Yeong/Kong Hee Yong vs Lee So Hee/ Shin Seung Chan.

Berlangsung ketat, pasangan Kim So Yeong/Kong Hee Yong berhasil menaklukkan sesama perwakilan Korea Selatan.

Meski memiliki peringkat dunia yang lebih rendah dibandingkan lawannya, Kim So Yeong/Kong Hee Yong berhasil menaklukkan peringkat 3 dunia dalam dua set langsung.

Kim So Yeong/Kong Hee Yong dengan poin 21-18, 21-19.

Kemenangan ini pun membuat pasangan peringkat 4 dunia itu mampu menjuarai Toyota Thaland Open 2021 sektor ganda putri.