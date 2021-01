Lirik Lagu Oh No - Capone Viral di TikTok, Oh No Oh No Oh No No No No No No

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Oh No dari Capone sedang viral di TikTok.

Liriknya 'Oh No Oh No Oh No No No No No No'

Langsung saja ini lirik lengkap lagu Oh No - Capone.

What ever happened to

The boy that i once knew?

The boy who said he’d be true

Oh No, Oh no, Oh no,

No no no no no

Are You Focking whit me?

You smoke weed? Nigga please!

Tell me all You want

You smoke Shawn? Your money long?

Do you got racks, you got tax your city on the map

You niggas killin’, you niggas robbin’ you be ballin

Are you Focking whit kreepa, you speak eata colder than a freezer

Your a rapper, am i a sucker give me a answer

Bitch

What ever happened to

The boy that i once knew?

The boy who said he’d be true

Terjemahan Indonesia

Apa pernah terjadi

Pria yang pernah kukenal?

Pria yang bilang dia benar

Oh tidak, Oh tidak, Oh tidak

Tidak, tidak, tidak

Apa kau becanda dengan ku?

Kau ngeganja? nigga tolonglah!

Katakan padaku semua yang kau inginkan

Kau merokok Shawn? uang mu banyak?

Apa kau punya rak, kau punya pajak dikota mu di peta

Kau nigga pembunuh, perampok, dengar

Apa kau bercanda dengan kreepa, kau bicara dingin lebih dari pendingin

Kau seorang rapper, aku penghisap memberikanku jawaban

Bangs*t

Apa pernah kejadian

Pria yang pernah kukenal?

Pria yang bilang dia benar