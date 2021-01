Chord Lagu Cinta Selesai - Mahen yang Viral di TikTok, Dalam Perjalanan Cinta Siapa yang Tak Terluka

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Cinta Selesai yang dinyanyikan oleh Mahen dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Cinta Selesai - Mahen semakin banyak dicari.

Intro : C Am G F

C Am

dalam perjalanan cinta

G F

siapa yang tak terluka

C Am

jika segala yang ku beri

G F

tak pernah ada arti

F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya

Reff I :

-E A

lalu apalagi

F#m D

jika ingin pergi

E D C#m

ku tak pernah mengerti

F#m Bm E

hati tak mungkin lanjutkan ini

A

harusnya memberi

F#m D

bukan saling benci

E D C#m

bukan patah hati

F# G

semoga air mata terurai

E A

cinta tlah selesai

Int. A F#m E D G

C Am

semua daya aku coba

G F

tuk pertahankan kita

F G

hingga akhirnya

F G

kau memilihnya

G# D#/G

jika kau bukan untukku

F# C#/F

ku hanya ingin kau tahu bahwa

G# D#/G

setidaknya ku mencintai

F# F G

bukan tuk melukai (huuu)

Reff II :

C

lalu apalagi

Am F

jika ingin pergi

G F Em

ku tak pernah mengerti

Am Dm G

hati tak mungkin lanjutkan ini

C

harusnya memberi

Am F

bukan saling benci

G F Em

bukan patah hati

Am Bb

semoga air mata terurai

(G) (C)

cinta tlah selesai