Biodata Hans-Kristian Vittinghus yang Bantu Ginting Tampil di World Tour Finals, Minta Upeti Indomie

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Hans-Kristian Solberg Vittinghus, yang dipuja fans bulutangkis Indonesia setelah memuluskan jalan Anthony Sinisuka Ginting tampil di World Tour Finals 2020.

Seperti diketahui, untuk bisa tampil di Wprl Tpur Finals 2020, setiap pemain harus mengumpulkan poin yang ditentukan.

Nah, keikutsertaan tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting di ajang ini, salah satunya tergantung dari kemenangan Hans-Kristian di babak perempat final Thailand Open II yang berlangsung, Jumat (22/1/2021).

Fakta ini diungkap akun Instagram @badminton talk yang memberikan itung-itungan matematis peluang Ginting di ajang itu.

Berikut tulisannya:

"It is time for another Math Lesson!

Here is the IF AND ONLY IF condition for Anthony Sinisuka Ginting of Indonesia to qualify for World Tour Finals 2020 next week!

Indonesian:

Saatnya untuk pelajaran Matematika lagi!

Berikut adalah kondisi JIKA DAN HANYA JIKA yang harus dipenuhi agar Ginting dapat lolos ke World Tour Finals 2020 pekan depan:

- Hans Kristian Vittinghus mengalahkan Lee Cheuk Yiu di babak perempatfinal Toyota Thailand Open besok.

DAN