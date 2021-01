Tingkatkan Kenyamanan Pelanggan, XL Axiata Implementasikan Zero Touch Operation

SURYA.co.id | SURABAYA - Guna meningkatkan kenyamanan pelanggan di tengah kompleksitas pengelolaan operasional dan jaringan, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengimplementasikan platform Zero Touch Operation, termasuk otomatisasi pengelolaan jaringan (Automation NOC- Network Operation Center).

Dengan platform ini, XL Axiata bisa mempercepat proses deteksi terhadap ganguan jaringan dan dampaknya.

Dengan kemampuan mengetahui gangguan lebih awal, maka dampaknya bisa diminimalisir.

Direktur & Chief Information-Digitalization Officer XL Axiata, Yessie D Yosetya mengatakan, penerapan platform Zero Touch Operation ini merupakan bagian dari transformasi digital, di mana sejak tahun 2019, pihaknya telah melakukan modernisasi pada setiap perangkat penunjang operasi.

"Agar mampu menyediakan berbagai layanan yang maksimal sesuai dengan ekspektasi pelanggan, kami juga berupaya untuk meminimalisir dampak gangguan pada sisi jaringan," kata Yessie, Jumat (23/1/2021).

Dengan menerapkan platform ini, banyak aktifitas operasional termasuk pengelolaan jaringan bisa diproses secara otomatis dengan pemanfaatan IT yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan.

Zero Touch Operation diterapkan untuk menjalankan pekerjaan yang berulang dan memiliki tingkat kognitif yang rendah, serta membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk melakukannya.

"Dengan platform ini, semua pekerjaan yang sudah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang baku akan bisa dikerjakan oleh mesin," ungkap Yessie.

Dengan demikian, sumber daya yang ada bisa diberdayakan untuk pekerjaan yang lebih produktif.

"Saat ini implementasi platform Zero Touch Operation oleh XL Axiata telah berhasil memberikan manfaat berupa antara lain ketersediaan jaringan meningkat sekitar 4,2 persen," ungkap Yessie.

Kemudian volume download naik hingga 45 persen, waktu respon terhadap persoalan jaringan 90 persen lebih cepat, waktu untuk restorasi 35 persen lebih cepat, serta peningkatan kualitas 4G hingga 18 persen .

Semua indikator tersebut menunjukkan peningkatan kinerja penanganan gangguan dan peningkatan kualitas jaringan, yang dirasakan langsung oleh pelanggan XL Axiata.

Selain implementasi platform Zero Touch Operation, inisiatif yang telah diimplementasikan antara lain Google Cloud - Hybrid-Cloud​, Cloud Core 5G-Ready, Customer Identity and Access Management (CIAM), SAP S/4 HANA Cloud, Omnichannel Customer Value Management (CVM), dan Multi Channel Campaign Management (MCCM).