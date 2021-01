Lirik Lagu Mantan Gimana Le Viral di TikTok, Ini Gimana Le Kok Mantan Manise

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Mantan Gimana Le sedang viral di TikTok.

Diketahui lagu ini adalah plesetan dari lagu berjudul Kaka Main Salah.

Lirik Mantan Gimana Le

Ini gimana le, kok mantan manise, buah jatuh cinta terngiang-ngiange. Aku jadi gimana-gimana gitu ya tan, Kita sudah putus tapi masih sayang mantan. Tapi boong.

Berikut chord dan lirik lagu Kaka Main Salah yang sebenarnya dari Andy Lo Wi dan Silet Open Up.

Intro : G C D G

D Em C D G

Reff :

G

Ko bikin apa lai

C

Mo bagai mana lai

D

Nona pu belis me

G

Kaka stengah mati

D Em

Kaka su jaga nona

C

Dari dulu dulu e...

D

Terpaksa kaka mundur

G

Jauh jauh e...

Int : G C D G

D Em C D G

G

Nona pung belis mahal

C

Kaka main salah

D

Kaka main kaka main