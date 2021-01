Meski Kapasitasnya Kecil, Empat Pompa Air BBWS Dikerahkan untuk Kuras Banjir Lamongan

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Upaya Bupati Lamongan, Fadeli, menyurati Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) dan tim teknis Pemprov Jatim, seperti' menggedor' kesigapan pihak-pihak terkait untuk ikut memecahkan persoalan banjir di Lamongan.

Dan ternyata, BBWS menyanggupi untuk mengirimkan bantuan empat unit pompa banjir berkapasitas total 1.000 liter per detik. Kepastian itu diungkapkan Fadeli usai rapat dengan perwakilan BBWS, Dinas PU SDA Jawa Timur, Bakorwil Bojonegoro dan BPBD Jawa Timur di Pendopo Lamongan, Kamis (21/1/2021).

"BBWS menyanggupi untuk membantu empat unit pompa banjir berkapasitas total 1.000 liter perdetik, " kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Arif Bakhtiar, Kamis (21/1/2021).

Fadeli memimpin rapat membahas banjir BengawanJero di ruang kerjanya. Sementara Pemprov Jatim menjanjikan mengirimkan sejumlah besar bantuan untuk korban banjir.

Rapat itu menghasilkan keputusan signifikan untuk penanganan banjir Bengawan Jero. Di antaranya BBWS segera merealisasikan bantuan empat unit pompa, di mana masing-masing pompa tersebut berkapasitas 250 liter per detik yang akan 'menguras' banjir di Lamongan.

Tentu kapasitas empat pompa itu termasuk kecil, karena sebelumnya pemkab sudah mengoperasikan pompa berkapasitas 6.000 liter per detik di Sluis Kuro, 1.500 liter per detik di Melik, dan 1.500 liter per detik di Babat.

Fadeli juga memastikan akan terus mendorong pemerintah pusat merealisasikan program penanggulangan banjir Bengawan Jero sebagaimana tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019.

"Sampai saat ini, yang sudah direalisasikan adalah peningkatan kapasitas penampungan sudetan di Desa Pelangwot, Kecamatan Laren," jelas Arif.

Sementara dua rencana kegiatan yang belum direalisasikan adalah penuntasan saluran primer daerah irigasi Bengawan Jero, dan rehabilitasi daerah irigasi Bengawan Jero mulai Kecamatan Pucuk hingga Glagah. "Ini adalah upaya ke sekian kalinya dari Pemkab Lamongan dalam penanganan banjir Bengawan Jero, " ungkap Arif .

Selain mengaktifkan pompa-pompa banjir, pembersihan gulma eceng gondok dilakukan secara masif baik secara manual maupun menggunakan backhoe amphibi. Sedangkan sejauh ini sudah 30 ton beras yang didistribusikan kepada warga terdampak banjir.

Sementara dalam APBD 2021 sudah dianggarkan Rp 7 miliar untuk normalisasi pembuangan di Kali Malang, Kali Corong dan beberapa sungai sekunder lainnya. "Penggunaan anggaran ini termasuk untuk kegiatan pengerukan Waduk Palangan dan normalisasi jaringan irigasinya," pungkasnya. ****