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Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang Sedang Viral di TikTok
Lagu Lose Control dinyanyikan oleh Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Lose Control yang dinyanyikan oleh Meduza, Becky Hill, dan Goodboys dan kini viral di TikTok.
Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys semakin banyak dicari.
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Cm
Why do I feel like I'm drowning?
Fm Ab
Like I'm running out of air? Ah-ah-ah
Cm
Why do I feel like I'm falling
Fm Ab
When I'm nowhere near the edge? Ah-ah-ah
Cm
Just let me know
Fm Ab
Can you be the one to hold and not let me go?
Cm
I need to know
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
[CHORUS:GOODBOYS, Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
Cm
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
[VERSE TWO: Becky Hill, Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
I know I can be destructive
Fm Ab
And I can change the atmosphere, ah-ah-ah
Cm
All I ask from you is patience (Patience)
Fm Ab
Some patience (Patience), some patience (Patience)
Cm
Just let me know
Fm Ab
Can you be the one to hold and not let me go?
Cm
I need to know
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
[PRE-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
[CHORUS:Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah (Oh)
Cm
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?
Berikut video lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys.
Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza Becky H
Lirik Lagu Lose Control - Meduza Becky Hill dan Go
Chord Lagu Lose Control - Meduza Becky Hill dan Go
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