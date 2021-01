Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang Sedang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

Cm

Why do I feel like I'm drowning?

Fm Ab

Like I'm running out of air? Ah-ah-ah

Cm

Why do I feel like I'm falling

Fm Ab

When I'm nowhere near the edge? Ah-ah-ah





Cm

Just let me know

Fm Ab

Can you be the one to hold and not let me go?

Cm

I need to know

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?



[CHORUS:GOODBOYS, Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]

Cm

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

I need your love, ah, I need your love, ah

Cm

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

I need your love, ah, I need your love, ah

Cm

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

I need your love, ah, I need your love, ah

Cm

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?



[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm

When I lose control? (I need your love, ah)

Ab

When I lose control? (I need your love, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?



[VERSE TWO: Becky Hill, Becky Hill & GOODBOYS]

Cm

I know I can be destructive

Fm Ab

And I can change the atmosphere, ah-ah-ah

Cm

All I ask from you is patience (Patience)

Fm Ab

Some patience (Patience), some patience (Patience)

Cm

Just let me know

Fm Ab

Can you be the one to hold and not let me go?

Cm

I need to know

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?



[PRE-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm

When I lose control? (I need your love, ah)

Ab

When I lose control? (I need your love, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?



[CHORUS:Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]

Cm

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

I need your love, ah, I need your love, ah (Oh)

Cm

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Fm Ab

I need your love, ah, I need your love, ah



[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm

When I lose control? (I need your love, ah)

Ab

When I lose control? (I need your love, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Cm

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Fm Ab

Could you be the one to call when I lose control?

