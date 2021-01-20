Breaking News:

Musik Terkini

Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang Sedang Viral di TikTok

Lagu Lose Control dinyanyikan oleh Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang Sedang Viral di TikTok
Youtube Meduza
Lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys yang Sedang Viral di TikTok. Lirik dan Chord lagunya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Lose Control yang dinyanyikan oleh Meduza, Becky Hill, dan Goodboys dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys semakin banyak dicari.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Berita Kepada Kawan - Ebiet G Ade Kunci D, Barangkali di Sana Ada Jawabnya

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Oh No - Kreepa yang Viral di TikTok, Oh No Oh No Oh No No No No No

Cm
Why do I feel like I'm drowning?
Fm Ab
Like I'm running out of air? Ah-ah-ah
Cm
Why do I feel like I'm falling
Fm Ab
When I'm nowhere near the edge? Ah-ah-ah


Cm
Just let me know
Fm Ab
Can you be the one to hold and not let me go?
Cm
I need to know
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

[CHORUS:GOODBOYS, Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah

Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah
Cm
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

[VERSE TWO: Becky Hill, Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
I know I can be destructive
Fm Ab
And I can change the atmosphere, ah-ah-ah
Cm
All I ask from you is patience (Patience)
Fm Ab
Some patience (Patience), some patience (Patience)

Cm
Just let me know
Fm Ab
Can you be the one to hold and not let me go?
Cm
I need to know
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

[PRE-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

[CHORUS:Becky Hill & GOODBOYS, Becky Hill]
Cm
Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah (Oh)
Cm
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Fm Ab
I need your love, ah, I need your love, ah

[POST-CHORUS: Becky Hill & GOODBOYS]
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm
When I lose control? (I need your love, ah)
Ab
When I lose control? (I need your love, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Cm
When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)
Fm Ab
Could you be the one to call when I lose control?

Berikut video lagu Lose Control - Meduza, Becky Hill, dan Goodboys.

Tags
Lirik dan Chord Lagu Lose Control - Meduza Becky H
Lirik Lagu Lose Control - Meduza Becky Hill dan Go
Chord Lagu Lose Control - Meduza Becky Hill dan Go
Meduza
Becky Hill
Goodboys
lirik lagu terbaru
chord lagu
lagu TikTok
viral di TikTok
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
Berita Terkait :#Musik Terkini
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
Video Pilihan
Anak Gugat Ayah di Bandung, Kakek Koswara Digugat Rp3 Miliar karena Tanah Warisan: Saya Takut
Anak Gugat Ayah di Bandung, Kakek Koswara Digugat Rp3 Miliar karena Tanah Warisan: Saya Takut
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan