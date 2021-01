Jadwal M2 World Championship Hari Ini: Alter Ego vs Unique Devu di Fase Grup Kedua, Berebut Tiket LB

Jadwal M2 World Championship Hari Ini, Alter Ego vs Unique Devu di Fase Grup Kedua

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Simak Jadwal M2 World Championship Hari Ini, Alter Ego vs Unique Devu di Fase Grup Kedua untuk perebutan tiket Lower Bracket (LB).

Laga M2 World Championship akan berlanjut ke Fase Grup Kedua hari ini, Rabu (20/1/2021).

Pertandingan Fase Grup Kedua M2 World Championship bakal menentukan tim yang akan melaju ke babak playoff dengan status lower bracket alias non unggulan.

Tak hanya itu, laga kali ini juga akan menjadi laga penentuan apakah 8 tim tersisa akan melaju ke babak selanjutnya, atau harus angkat koper dari ajang Piala Dunia Mobile Legends ini.

Adapun, laga ini masih akan dilaksanakan dengan format Best of Three alias BO3.

Tim perwakilan Indonesia, Alter Ego harus memperpanjang nafas mereka melalui fase grup kedua ini.

Tim berlogo tiga topeng tersebut harus berada di posisi kedua klasemen grup C usai ditaklukkan Bren esports 2-0 tanpa balas.

Alhasil, Udil Dkk bakal berhadapan dengan peringkat 3 di Grup A yaitu perwakilan Rusia yaitu Unique Devu.

Alter Ego boleh jadi menjadi unggulan saat bertemu Unique Devu di fase Grup Kedua.